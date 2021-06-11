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Правоохранители Омска задержали школьника по делу о лжеминировании

Происшествия
Правоохранители Омска задержали школьника по делу о лжеминировании
pixabay.com

Омск, 11 июня. По делу о лжеминировании сотрудники полиции арестовали школьника. Подросток рассылал десятки ложных сообщений о минировании школ и других учреждений.

Задержанный отрицательно характеризуется во всех школах, где обучался за последние годы. Во время задержания он пытался вывести из строя свой ноутбук, сообщили в областном управлении МВД. По предварительной версии следствия, весной текущего года 17-летний школьник направил в ряд образовательных учреждений сообщения о якобы готовящихся тяжких преступлениях.

Во время обысков в зданиях бомб обнаружено не было. В отношении школьника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст 207 УК РФ («Заведомо ложные сообщения о терактах»).

Ранее полиция задержала пожилого петербуржца за «минирование» школы. Неудачная шутка может обернуться для пенсионера тюрьмой.

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подросток омск лжеминирование
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