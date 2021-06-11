СК предъявил обвинение экс-министру госимущества Свердловской области

Екатеринбург, 11 июня. Бывшему министру госимущества Алексею Пьянкову предъявили обвинение по делу о получении взятки при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Также обвинения предъявлены десяти участникам созданной им организованной преступной группы. При этом объем обвинения экс-министру значительно увеличился. К пяти эпизодам получения Пьянковым взяток в особо крупном размере добавилось еще десять преступлений, связанных с злоупотреблением служебными полномочиями и растратами.

Уголовное дело против руководства МУГИСО было возбуждено в 2016 году. По версии следствия, Пьянков и другие фигуранты получили 31,5 млн рублей за выкуп по завышенной стоимости особняка вблизи «Екатеринбург Арены».