Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 11:46
11:44
Политика
Порошенко раскритиковал политику Зеленского по Донбассу
11:44
Экономика
Минпромторг исключил дефицит сахара в России
11:43
Спорт
Президент украинской ассоциации футбола утвердил статус лозунга «Слава Украине!»
11:43
Экономика
Стали известны цены на все версии iPhone 13
11:36
Политика
В Польше сожалеют, что Белый дом несерьезно относится к консультациям с союзниками
11:36
Происшествия
Бывшего министра транспорта Алтайского края задержали по делу о взятке
11:35
Общество
Власти Бурятии приостановят работу фудкортов и кинотеатров с 12 июня на фоне пандемии
11:35
Происшествия
Житель Петербурга отобрал телефон у девятилетнего школьника
11:35
Происшествия
Жительницу Саратова испугали выползшие из унитаза змеи
11:29
Политика
Политолог Шевцов усомнился в новых санкциях ЕС против Белоруссии
Все новости

Скоростной режим на участке М-11 повысили до 130 километров в час

Общество
Скоростной режим на участке М-11 повысили до 130 километров в час
Невские Новости  /  Анна Карпова

Москва, 11 июня. Скоростной режим на участке трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом повысили до 130 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

Скоростной режим на промежутке с 59-го по 149-й километр повысили с 11 июня. До этого разрешенная скорость составляла 110 километров в час. Водителей оповестят о нововведении через табло переменной информации. Также будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Кроме того, к концу этого месяца в «Автодоре» намерены разрешить скорость движения до 130 километров в час в Новгородской, Ленинградской областях и в Санкт-Петербурге. Так, водители смогут проехать с повышенной скоростью в общей сложности 571 километр трассы.

До этого председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов оценил идею снижения допустимого скоростного режима в городах до 30 километров в час. По его мнению, это снизит количество ДТП.

При этом лидер всероссийского движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов опроверг информацию о планах ГИБДД по снижению разрешенной скорости в населенных пунктах. Он отметил, что инициатива рассматривается только для отдельных участков улиц с определенными условиями, передает «Ридус».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Скоростной режим на участке М-11 повысили до 130 километров в час
автодор м-11 скоростной режим
Комментировать
Эксклюзив
Житель Петербурга отобрал телефон у девятилетнего школьника
Житель Петербурга отобрал телефон у девятилетнего школьника
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 257169 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 110911 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 68015 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 53300 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 47526 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Рейтинг@Mail.ru