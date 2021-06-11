Скоростной режим на участке М-11 повысили до 130 километров в час

Москва, 11 июня. Скоростной режим на участке трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом повысили до 130 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

Скоростной режим на промежутке с 59-го по 149-й километр повысили с 11 июня. До этого разрешенная скорость составляла 110 километров в час. Водителей оповестят о нововведении через табло переменной информации. Также будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Кроме того, к концу этого месяца в «Автодоре» намерены разрешить скорость движения до 130 километров в час в Новгородской, Ленинградской областях и в Санкт-Петербурге. Так, водители смогут проехать с повышенной скоростью в общей сложности 571 километр трассы.

До этого председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов оценил идею снижения допустимого скоростного режима в городах до 30 километров в час. По его мнению, это снизит количество ДТП.

При этом лидер всероссийского движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов опроверг информацию о планах ГИБДД по снижению разрешенной скорости в населенных пунктах. Он отметил, что инициатива рассматривается только для отдельных участков улиц с определенными условиями, передает «Ридус».