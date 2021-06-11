Меркель намерена лично обсудить с Байденом «Северный поток — 2»

Берлин, 11 июня. Канцлер Германии отправится в Вашингтон, чтобы урегулировать споры о реализации проекта «Северный поток — 2».

Конкретная дата визита немецкого политика в США еще не известна. Ожидается, что Меркель посетит американскую столицу в июле или августе. Канцлер намерена лично обсудить с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом проект реализации газопровода «СП-2».

В рамках переговоров двух лидеров будет затронут широкий круг тем, но основное внимание они уделят обсуждению «Северного потока — 2». Предстоящая поездка Меркель станет первой после победы Байдена на выборах президента США.

Ранее президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ-2021 ответил на вопрос журналистов, будет ли он скучать по Меркель после того, как она сложит полномочия. По словам российского лидера, с Меркель у него сложились прочные деловые отношения.