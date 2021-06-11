Политик Шувалова призвала депутатов создать новое экологическое законодательство

Москва, 11 июня. Генеральный директор Центра социально-консервативной политики Людмила Шувалова рассказала о важности экологии в развитии страны.

Накануне в Центре социально-консервативной политики (ЦСКП) прошел круглый стол, на котором госпредставители, члены экспертных и научных сообществ, движений обсуждали экологическую безопасность, а также общественные проекты. Заседание приурочили к грядущей избирательной кампании.

Политик Людмила Шувалова отметила, что будущим депутатам предстоит отвечать на новые вызовы. В первую очередь законодатели должны будут обратить внимание на социально-экономическое развитие, учитывающее экологическую составляющую.

«Развитие на новом этапе остро зависит от экологических факторов. Недопустимо нарушение баланса технологического и биосферного. Соблюдение такого баланса позволит решить вопросы будущего развития», — сказала Шувалова.

Она отметила, что депутаты должны будут создать новое экологическое законодательство, а также определить подходы к финансированию эффективных экологических проектов в нынешних условиях.

Ранее общественник Антон Хлынов назвал главную экологическую проблему Москвы. Речь идет о чрезмерной застройке.