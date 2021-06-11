Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 11:46
11:44
Политика
Порошенко раскритиковал политику Зеленского по Донбассу
11:44
Экономика
Минпромторг исключил дефицит сахара в России
11:43
Спорт
Президент украинской ассоциации футбола утвердил статус лозунга «Слава Украине!»
11:43
Экономика
Стали известны цены на все версии iPhone 13
11:36
Политика
В Польше сожалеют, что Белый дом несерьезно относится к консультациям с союзниками
11:36
Происшествия
Бывшего министра транспорта Алтайского края задержали по делу о взятке
11:35
Общество
Власти Бурятии приостановят работу фудкортов и кинотеатров с 12 июня на фоне пандемии
11:35
Происшествия
Житель Петербурга отобрал телефон у девятилетнего школьника
11:35
Происшествия
Жительницу Саратова испугали выползшие из унитаза змеи
11:29
Политика
Политолог Шевцов усомнился в новых санкциях ЕС против Белоруссии
Все новости

Политик Шувалова призвала депутатов создать новое экологическое законодательство

Политика
Политик Шувалова призвала депутатов создать новое экологическое законодательство
pixabay.com

Москва, 11 июня. Генеральный директор Центра социально-консервативной политики Людмила Шувалова рассказала о важности экологии в развитии страны.

Накануне в Центре социально-консервативной политики (ЦСКП) прошел круглый стол, на котором госпредставители, члены экспертных и научных сообществ, движений обсуждали экологическую безопасность, а также общественные проекты. Заседание приурочили к грядущей избирательной кампании.

Политик Людмила Шувалова отметила, что будущим депутатам предстоит отвечать на новые вызовы. В первую очередь законодатели должны будут обратить внимание на социально-экономическое развитие, учитывающее экологическую составляющую.

«Развитие на новом этапе остро зависит от экологических факторов. Недопустимо нарушение баланса технологического и биосферного. Соблюдение такого баланса позволит решить вопросы будущего развития», — сказала Шувалова.

Она отметила, что депутаты должны будут создать новое экологическое законодательство, а также определить подходы к финансированию эффективных экологических проектов в нынешних условиях.

Ранее общественник Антон Хлынов назвал главную экологическую проблему Москвы. Речь идет о чрезмерной застройке.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политик Шувалова призвала депутатов создать новое экологическое законодательство
россия экология шувалова
Комментировать
Эксклюзив
Житель Петербурга отобрал телефон у девятилетнего школьника
Житель Петербурга отобрал телефон у девятилетнего школьника
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 257169 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 110911 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 68015 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 53300 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 47526 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Рейтинг@Mail.ru