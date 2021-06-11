Трое граждан Узбекистана экстрадированы из России для исполнения наказания

Ташкент, 11 июня. Россия передала троих уроженцев Узбекистана для привлечения их к уголовной ответственности по запросу Генпрокуратуры республики.

Дониербека Назарова, Шахриера Уракбаева и Гайрата Азизова обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности, неприкосновенности частной собственности, а также против чести и достоинства личности.

Обвиняемые решили скрыться от преследования на территории Российской Федерации. Генеральная прокуратура России получила официальный запрос от ведомства Узбекистана, после чего было принято решение о выдаче граждан, вступившее в законную силу. Федеральная служба исполнения наказаний уже получила соответствующие поручения по передаче.

Ведомство уверяет, что экстрадиция будет осуществлена с учетом всех норм эпидемиологической обстановки.