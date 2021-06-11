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В Польше расстроены, что Байден не встретится с Дудой перед саммитом Россия — США

  /   Обновлено: 11 июня 2021 10:47
Политика
В Польше расстроены, что Байден не встретится с Дудой перед саммитом Россия — США
pixabay.com

Варшава, 11 июня. Польские власти расстроены, что президент США Джо Байдена не сможет провести встречу с главой государства Анджеем Дудой перед саммитом с лидером России Владимиром Путиным.

По словам министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, американская делегация, которая приедет в Европу на саммит НАТО, настолько увлечена переговорами Байдена с Путиным, что «не нашла времени для организации встреч с союзниками с восточного фланга».

«Таким образом, также не запланирована встреча президента Дуды с президентом Байденом», — подчеркнул он.

Ранее обозреватель издание Myśl Polska Витольд Модзелевский заявил, что поляки откажутся от своей русофобии, как только изменится политика их покровителя — Соединенных Штатов.

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сша польша РАУ
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