Шотландские футболисты не будут преклонять колено на ЧЕ-2020

Эдинбург, 11 июня. Игроки сборной Шотландии отказались преклонять колено перед матчами чемпионата Европы в знак солидарности с борьбой против расизма.

Информация об этом появилась на официальном сайте футбольной ассоциации страны. Согласно заявлению, спортсмены будут стоя выражать свою поддержку борьбе с расизмом.

Евро-2020 стартует 11 июня и продлится до 11 июля. Матчи континентального первенства будут проходить в разных городах. В преддверии чемпионата в сборной Франции разгорелся конфликт. Форвард команды Килиан Мбаппе остался недоволен высказыванием партнера по команде Оливье Жиру после товарищеского матча со сборной Болгарии.