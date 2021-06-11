National Interest назвало непоследовательными действия Байдена по «СП-2»

Вашингтон, 11 июня. Действия президента США Джо Байдена по газопроводу «Северный поток — 2» являются непоследовательными. Об этом говорится в материале издания National Interest.

Как отмечает автор статьи Майкл Рубин, сначала Белый дом заявил, что США не могут помешать завершению строительства трубопровода, так как «СП-2» практически достроен. После этого Байден не стал вводить санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG, сославшись на противоречие национальным интересам.

Американская администрация пошла на это ради улучшения отношений с Германией и другими союзниками в Европе, считает Рубин. Логика такого расчета неубедительна. Особенно иронично, что Байден фактически стал продвигать «СП-2», одновременно с этим блокируя строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США.

При этом власти США собираются принять новые ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.