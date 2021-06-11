Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 11:45
11:44
Политика
Порошенко раскритиковал политику Зеленского по Донбассу
11:44
Экономика
Минпромторг исключил дефицит сахара в России
11:43
Спорт
Президент украинской ассоциации футбола утвердил статус лозунга «Слава Украине!»
11:43
Экономика
Стали известны цены на все версии iPhone 13
11:36
Политика
В Польше сожалеют, что Белый дом несерьезно относится к консультациям с союзниками
11:36
Происшествия
Бывшего министра транспорта Алтайского края задержали по делу о взятке
11:35
Общество
Власти Бурятии приостановят работу фудкортов и кинотеатров с 12 июня на фоне пандемии
11:35
Происшествия
Житель Петербурга отобрал телефон у девятилетнего школьника
11:35
Происшествия
Жительницу Саратова испугали выползшие из унитаза змеи
11:29
Политика
Политолог Шевцов усомнился в новых санкциях ЕС против Белоруссии
Все новости

National Interest назвало непоследовательными действия Байдена по «СП-2»

Политика
National Interest назвало непоследовательными действия Байдена по «СП-2»
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Вашингтон, 11 июня. Действия президента США Джо Байдена по газопроводу «Северный поток — 2» являются непоследовательными. Об этом говорится в материале издания National Interest.

Как отмечает автор статьи Майкл Рубин, сначала Белый дом заявил, что США не могут помешать завершению строительства трубопровода, так как «СП-2» практически достроен. После этого Байден не стал вводить санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG, сославшись на противоречие национальным интересам.

Американская администрация пошла на это ради улучшения отношений с Германией и другими союзниками в Европе, считает Рубин. Логика такого расчета неубедительна. Особенно иронично, что Байден фактически стал продвигать «СП-2», одновременно с этим блокируя строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США.

При этом власти США собираются принять новые ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Вернуться назад

Все новости / Политика / National Interest назвало непоследовательными действия Байдена по «СП-2»
байден северный поток 2 national interest
Комментировать
Эксклюзив
Житель Петербурга отобрал телефон у девятилетнего школьника
Житель Петербурга отобрал телефон у девятилетнего школьника
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 257169 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 110911 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 68015 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 53300 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 47526 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Рейтинг@Mail.ru