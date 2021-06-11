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Цымбалюк-Романовская рассказала Манукяну о своей жизни после Джигарханяна

Видео
Цымбалюк-Романовская рассказала Манукяну о своей жизни после Джигарханяна

Гостем очередного выпуска проекта Федерального агентства новостей «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном станет Виталина Цымбалюк-Романовская. Известный блогер и пианистка в доверительной беседе обсудят новую жизнь Цымбалюк-Романовской, которой она живет после расставания с Арменом Джигарханяном и его смерти.

Скандальная история расставания Джигарханяна с его супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на «Прямых эфирах» у Андрея Малахова стала одной из самых громких тем в конце 2017 — начале 2018 годов. Против Виталины пытались возбуждать ряд уголовных дел, но в итоге пианистка вышла с честью из истории, которая углубилась в правовую плоскость.

Уже больше полугода назад не стало Армена Джигарханяна и более трех лет после его разрыва с Виталиной. Однако в душе у Цымбалюк-Романовской и по сей день остаются только теплые воспоминания об Армене Борисовиче.

Пандемия смешала карты многим представителям творческих профессий. Закрытые залы долгое время не позволяли им встречаться со своими зрителями. Однако в связи с некоторыми послаблениями залы снова начали заполняться и уже 14 июня у Цымбалюк-Романовской состоится творческий вечер.

О своем волнении перед первым подобным опытом, об участии в других проектах, а также о том, смог ли кто-то снова завоевать ее сердце Виталина расскажет вечером 13 мая на площадке Федерального агентства новостей.

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