Неизвестные вандалы осквернили памятники на Аллее героев в Пензенской области

Пенза, 11 июня. Свидетелями чудовищного акта вандализма стали жители рабочего поселка Колышлей Пензенской области. При помощи острого предмета неизвестные изуродовали памятные таблички бюстов Героев Советского Союза, расположенных на территории мемориального комплекса «Аллея героев».

На снимках, опубликованных горожанами в соцсетях, видно, что рядом с фамилиями участников Великой Отечественной войны появились оскорбительные слова, порочащие их честь и достоинство.

vk.com / Поселковые Беседы - Колышлей

Больше всего от рук вандалов пострадали памятники лейтенанту Николаю Зиновьеву и ефрейтору Константину Корзову, посмертно удостоенных звания Героя СССР.

В администрации рабочего поселка Колышлей ФАН пояснили, что в настоящее время ведется активный поиск лиц, причастных к оскорблению исторической памяти о подвигах красноармейцев в годы ВОВ, для привлечения их к ответственности. Следы вандализма будут ликвидированы в ближайшие дни.

vk.com / Поселковые Беседы - Колышлей

Ранее ФАН сообщал, что вандалы из Можайска, устроившие пикник на плитах военного мемориала 9 мая, не признали своей вины. Уголовное дело, возбужденное по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронений», рассмотрит суд.