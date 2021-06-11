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МИД ФРГ выразил надежду на соблюдение соглашения о транзите газа через Украину

Политика
МИД ФРГ выразил надежду на соблюдение соглашения о транзите газа через Украину
wikipedia.org  /  DorisAntony/CC BY-SA 3.0

Берлин, 11 июня. Германия надеется, что все стороны будут соблюдать соглашение о транзите газа через Украину после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

По словам политического директора МИД страны Йенса Плетнера, соглашение о транзите было подписано при посредничестве Евросоюза и содействии ФРГ.

«Это совместный договор, и мы ожидаем, что все его стороны будут также его соблюдать», — отметил Плетнер в интервью РИА Новости.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что завершение строительства «СП-2» может отрицательно повлиять на прозападные настроения в Восточной Европе. По его словам, отсутствие ограничительных мер в отношении газопровода нанесет удар по Западу.

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германия Северный поток — 2 плетнер
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