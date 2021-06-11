ФАН публикует кадры с места ДТП под Астраханью, где пострадали десять человек

Астрахань, 11 июня. Пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в Наримановском районе. Федеральное агентство новостей публикует фото с места дорожного ЧП.

Инцидент произошел на федеральной трассе Р-22 в Астраханской области. Водитель Lada пошел на обгон, но не справился с управлением, вылетел на обочину и протаранил пассажирскую «газель», передает сайт 360tv.ru.

Сотрудники ГАИ Наримановского района в настоящий момент проводят административное расследование. В результате аварии пострадали десять человек. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.