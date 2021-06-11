Компания Tesla продемонстрировала свой новый скоростной электромобиль

Фримонт, 11 июня. Американская компания Tesla презентовала свой новый скоростной электромобиль Model S Plaid. Презентацию провел основатель и глава Tesla Илон Маск.

Бизнесмен отметил, что критики ранее обращали внимание на скорость Model S. Они выражали сомнения в необходимости выпускать такую машину. Однако, по словам Маска, выпуск новой модели чрезвычайно важен для будущего устойчивой энергетики.

«Мы должны были показать, что электромобили бесспорно являются лучшими машинами», — заявил Илон Маск во время презентации.

Model S является самым быстрым электрокаром серийного производства. По мнению Tesla, она быстрее любого спортивного автомобиля. Ее скорость больше, чем у Porsche, а безопасность выше, чем у Volvo, заверил Маск.

Он уточнил, что Model S за две секунды может разогнаться до 96,5 километра в час. Максимальная скорость электрокара составляет более 320 километров в час. Новая модель Tesla способна проехать без подзарядки более 620 километров, ее стоимость составляет около 130 тысяч долларов.

Илон Маск ранее сообщил, что Tesla не будет выпускать электрический седан Model S Plaid Plus. Он объяснил это тем, что базовая модель Model S Plaid и так достаточно хороша.