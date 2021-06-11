Ассоциация ветеранов боевых действий стала новым партнером Медиагруппы «Патриот»

Санкт-Петербург, 11 июня. Медиагруппа «Патриот» и Ассоциация ветеранов боевых действий объявили о начале сотрудничества.

Ассоциация ветеранов боевых действий является объединением, главная задача которого — борьба за права и интересы ветеранов МВД России, в том числе членов их семей и семей погибших защитников Отечества. По словам члена правления и координатора пресс-центра ассоциации Вячеслава Калинина, партнерство позволит получить «неоценимый опыт сотрудничества».

«Я рад, что наша ассоциация станет информационным партнером Медиагруппы «Патриот», — подчеркнул Калинин.

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук, в свою очередь, поприветствовал новых партнеров. Он выразил надежду, что в будущем при таком сотрудничестве нас ожидают «интересные совместные проекты».