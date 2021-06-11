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В НАТО рассказали, при каких условиях смогут принять Украину и Грузию в Альянс

Политика
В НАТО рассказали, при каких условиях смогут принять Украину и Грузию в Альянс
wikipedia.org  /  Ukraine – NATO Commission chaired by the President

Брюссель, 11 июня. Территориальные споры не оставляют Украине и Грузии шанса для вступления в Североатлантический альянс, сообщил представитель НАТО.

Киеву и Тбилиси необходимо урегулировать проблемы, которые могут спровоцировать конфликт с Россией в случае расширения Альянса, сказал дипломат в комментарии ТАСС.

«Для вступления Украина и Грузия должны добиться разрешения всех территориальных конфликтов с Россией, поскольку в противном случае их вступление поставило бы Альянс на грань военного конфликта с РФ, по сути — мировой войны», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО, отметив, что считает это вполне возможным. По его словам, ситуация обернется размещением американских ракет на украинской территории, в результате чего их подлетное время до Москвы уменьшится до десяти минут.

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украина нато грузия
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