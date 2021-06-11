Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 11:44
11:44
Политика
Порошенко раскритиковал политику Зеленского по Донбассу
11:44
Экономика
Минпромторг исключил дефицит сахара в России
11:43
Спорт
Президент украинской ассоциации футбола утвердил статус лозунга «Слава Украине!»
11:43
Экономика
Стали известны цены на все версии iPhone 13
11:36
Политика
В Польше сожалеют, что Белый дом несерьезно относится к консультациям с союзниками
11:36
Происшествия
Бывшего министра транспорта Алтайского края задержали по делу о взятке
11:35
Общество
Власти Бурятии приостановят работу фудкортов и кинотеатров с 12 июня на фоне пандемии
11:35
Происшествия
Житель Петербурга отобрал телефон у девятилетнего школьника
11:35
Происшествия
Жительницу Саратова испугали выползшие из унитаза змеи
11:29
Политика
Политолог Шевцов усомнился в новых санкциях ЕС против Белоруссии
Все новости

Пентагон планирует оснастить корабли ВМС США новыми гиперзвуковыми ракетами

Армия
Пентагон планирует оснастить корабли ВМС США новыми гиперзвуковыми ракетами
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo courtesy of General Dynamics Bath Iron Works / Released / Public Domain

Вашингтон, 11 июня. Военно-морское командование ВМС США задумалось об установке 12 ракет на каждый из кораблей класса Zumwalt, чтобы увеличить их боевые возможности.

Для реализации этой задумки Пентагон запросил у конгресса 1,4 млрд долларов в 2022 году. В обращении указано, что средства пойдут на проведение исследований в сфере ракет CPS, а также оснащение ними кораблей Zumwalt. ВМС США планируют поместить двухступенчатую ракету диаметром 35 дюймов в многоцелевые пусковые трубы.

Американские военные планируют, что первый блок для гиперзвуковых ракет для подводных лодок будет готов уже к 2028 году. Однако на оснащение кораблей этого класса потребуется значительно больше времени, считают военные эксперты. Zumwalt является крупным судном, но по факту у него очень мало свободного места, поэтому для установки ракет придется снять две 155-миллиметровые пушки с носовой части.

ВМС США уверены, что добавление гиперзвуковых ракет значительно усилит возможности атаки кораблей по наземным целям. Это даст судам Zumwalt больше возможностей, чем у них было раньше. Однако пока не известно, выделит ли конгресс столько средств ВМС США на модернизацию американских кораблей.

Ранее сообщалось, что программа Военно-морских сил Соединенных Штатов по атомным подлодкам типа Virginia столкнулась с финансовыми трудностями из-за пандемии. Американский флот изрядно обнищал, уверен военный эксперт Василий Дандыкин, пишет «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Пентагон планирует оснастить корабли ВМС США новыми гиперзвуковыми ракетами
сша zumwalt гиперзвуковое оружие
Комментировать
Эксклюзив
Житель Петербурга отобрал телефон у девятилетнего школьника
Житель Петербурга отобрал телефон у девятилетнего школьника
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 257169 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 110911 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 68015 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 53300 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 47526 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Рейтинг@Mail.ru