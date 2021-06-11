Пентагон планирует оснастить корабли ВМС США новыми гиперзвуковыми ракетами

Вашингтон, 11 июня. Военно-морское командование ВМС США задумалось об установке 12 ракет на каждый из кораблей класса Zumwalt, чтобы увеличить их боевые возможности.

Для реализации этой задумки Пентагон запросил у конгресса 1,4 млрд долларов в 2022 году. В обращении указано, что средства пойдут на проведение исследований в сфере ракет CPS, а также оснащение ними кораблей Zumwalt. ВМС США планируют поместить двухступенчатую ракету диаметром 35 дюймов в многоцелевые пусковые трубы.

Американские военные планируют, что первый блок для гиперзвуковых ракет для подводных лодок будет готов уже к 2028 году. Однако на оснащение кораблей этого класса потребуется значительно больше времени, считают военные эксперты. Zumwalt является крупным судном, но по факту у него очень мало свободного места, поэтому для установки ракет придется снять две 155-миллиметровые пушки с носовой части.

ВМС США уверены, что добавление гиперзвуковых ракет значительно усилит возможности атаки кораблей по наземным целям. Это даст судам Zumwalt больше возможностей, чем у них было раньше. Однако пока не известно, выделит ли конгресс столько средств ВМС США на модернизацию американских кораблей.

Ранее сообщалось, что программа Военно-морских сил Соединенных Штатов по атомным подлодкам типа Virginia столкнулась с финансовыми трудностями из-за пандемии. Американский флот изрядно обнищал, уверен военный эксперт Василий Дандыкин, пишет «Царьград».