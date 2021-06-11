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Вступление Украины в НАТО не будет обсуждаться на саммите Альянса 14 июня

  /   Обновлено: 11 июня 2021 10:35
Политика
Вступление Украины в НАТО не будет обсуждаться на саммите Альянса 14 июня
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Брюссель, 11 июня. Тема плана действий для полноценного членства Украины в Североатлантическом альянсе не будет подниматься во время саммита НАТО в Брюсселе 14 июня.

Лидеры 30 стран Альянса могут подтвердить потенциальную возможность вступления Украины в НАТО, однако перспективы предоставления какой-либо схемы конкретных шагов в этом направлении обсуждаться не будут, передает ТАСС.

Отмечается, что во время саммита также подтвердят возможность Грузии присоединиться к Североатлантическому альянсу. При этом сроки вступления зависят от соответствия страны всем критериям НАТО.

Ранее сообщалось, что саммит Альянса 14 июня может стать самым коротким за 20 лет. Заседание продлится всего два с половиной часа.

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