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Крупный пожар в Южно-Сахалинске сняли на видео

Происшествия
Крупный пожар в Южно-Сахалинске сняли на видео
wikipedia.org  /  Sylvain Pedneault

Южно-Сахалинск, 11 июня. Жилой пятиэтажный дом вспыхнул на проезде Мира 157 в Южно-Сахалинске. В распоряжении ФАН оказались кадры с места происшествия.

В доме загорелась кровля. На данный момент площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

Сотрудники экстренных служб эвакуировали жителей пятиэтажки. На месте происшествия продолжают работать шесть пожарных расчетов. Информация о пострадавших и погибших пока не поступала.

В центре Екатеринбурга рядом с домом на Бажова, 134 загорелся деревянный дом. В городе был виден черный дым, поднимающийся от места возгорания, сообщало URA.RU.

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