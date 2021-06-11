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Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США

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Политика
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 июня. Критики нового российского внешнеполитического курса в ужасе от решений Москвы. На то есть весьма прозаичные причины, заявил политолог Евгений Сатановский.

Эксперт обратил внимание на ситуацию с меморандумом об «открытой суше». Россия денонсировала его после расторжения Договора об открытом небе, причем произошло это незадолго до встречи в Женеве президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Так, одним решением Москва обезоружила разведчиков США, которые злоупотребляют дипломатическим статусом.

«Отныне никаких поездок по стране на длинные дистанции в уведомительном порядке. Все согласовывать заранее, все поездки декларировать», — подчеркнул он.

Сатановский отметил, что такая «игра в одни ворота» заставила «взвыть» всех критиков России. Они уже грозятся последствиями и «показательно скорбят» в СМИ и интернете.

«Понять их можно: обидятся кураторы и спонсоры, грантов не будет. Уйдет привычная халява, ставшая для многих рутиной. Не позовут на очередной семинар, конференцию, стажировку. Не будет грантов, презентаций книг и докладов, приемов и светских раутов. И вообще, много чего не будет», — заключил политолог.

Ранее эксперт рассказал, как Россия сможет стабилизировать баланс сил с США. Для этого властям государства придется сделать ряд определенных шагов. «Царьград» также сообщал, чем Джо Байден намерен «пугать» Владимира Путина на предстоящем саммите.

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россия сша сатановский
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