Влад Сташевский рассказал о разводе с дочерью олигарха

Москва, 11 июня. Популярный певец Влад Сташевский винит себя в развале первого брака с дочерью олигарха Владимира Алешина Ольгой. О личной жизни он рассказал в эфире программы «Судьба человека».

Артист познакомился со своей будущей женой на одной из вечеринок, куда его пригласил продюсер Юрий Айзеншпис. Отношения с дочерью Алешина развивались стремительно. Исполнитель очень тепло отзывается о своей бывшей супруге.

«Она интересный человек, очень начитана, хороша собой. Оленька, прости меня. Не держи на меня зла и обиду. Спасибо тебе за нашего сына Даню. Если честно, я был ужасен в своем первом браке», — сказал 47-летний певец.

В то время Сташевский много гастролировал. Бывали случаи, когда после концертов он не приезжал домой, а ехал кутить дальше. Артист признается, что позволял себе поведение «морально неокрепшего юноши».

«Для меня семья не была приоритетом. Тесть, конечно, пытался нам помочь. Звонил моему дяде. Моей вины больше в этом расставании. Надо было больше говорить с женой, прощать», — добавил Сташевский, говоря о разводе с первой супругой.

Сташевский начал свою музыкальную карьеру под руководством Айзеншписа. По словам певца, продюсер контролировал его, в том числе личную жизнь. Например, мужчине нельзя было появляться на публике с дамами.