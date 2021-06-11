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Ученые из России смогли вырастить графен при комнатной температуре

Наука
Ученые из России смогли вырастить графен при комнатной температуре
pixabay.com  /  seagul

Москва, 11 июня. Российские ученые создали новый метод получения графена. Теперь многослойные пленки из этого материала можно выращивать при комнатной температуре.

Чтобы вырастить графен в таких условиях, потребуется смесь из сахара и серной кислоты. Результаты научного эксперимента опубликованы в журнале Materials Chemistry and Physics.

По словам специалистов, если через раствор, в котором содержится сахар и небольшое количество серной кислоты, пропустить ток, то на поверхности частиц из сплава алюминия и кремния образуется слой из графена. Благодаря данному открытию стало возможным как наносить графеновые пленки на микро- и наночастицы, так и создавать графеновые порошки для производства воздушных и водных фильтров.

Ранее россия получила статус крупнейшего производителя графена в мире. В статусе крупнейшего производителя материала страна закрепилась после запуска установки «Графетрон-50».

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наука исследования графен
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