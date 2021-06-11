Ученые из России смогли вырастить графен при комнатной температуре

Москва, 11 июня. Российские ученые создали новый метод получения графена. Теперь многослойные пленки из этого материала можно выращивать при комнатной температуре.

Чтобы вырастить графен в таких условиях, потребуется смесь из сахара и серной кислоты. Результаты научного эксперимента опубликованы в журнале Materials Chemistry and Physics.

По словам специалистов, если через раствор, в котором содержится сахар и небольшое количество серной кислоты, пропустить ток, то на поверхности частиц из сплава алюминия и кремния образуется слой из графена. Благодаря данному открытию стало возможным как наносить графеновые пленки на микро- и наночастицы, так и создавать графеновые порошки для производства воздушных и водных фильтров.

Ранее россия получила статус крупнейшего производителя графена в мире. В статусе крупнейшего производителя материала страна закрепилась после запуска установки «Графетрон-50».