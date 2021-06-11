Правоохранители задержали еще двух человек после смертельного ДТП на Урале

Екатеринбург, 11 июня. Полицейские задержали еще двоих человек после ДТП с автобусом в Свердловской области. В результате аварии погибли семь человек, сообщили в СК.

Оперативники доставили в полицейский участок директора автотранспортного предприятия и механика, отвечавших за выпуск транспорта на линию. Всего по уголовному делу задержаны трое подозреваемых. Среди них есть водитель, находившийся за рулем автобуса.

В результате наезда автобуса на остановку в городе Лесном погибли минимум семь человек и 14 пострадали. По предварительным данным, авария могла случиться из-за неисправности тормозов. Жертвами ЧП стали случайные прохожие и работники, которые не находились в транспорте. Пассажиры автобуса не пострадали.

Ранее грузовая «газель» с рабочими угодила в кювет и завалилась на бок в городском округе Зарайск. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением на дороге, сообщало РИАМО.