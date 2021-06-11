Почему Бузова прислоняется к Сталину? Колонка Сергея Малинковича

Вот еще одна удивительная и умопомрачительная новость. Ольга Бузова будет играть в спектакле про Иосифа Сталина во МХАТе имени Горького. Звезда корпоративов и более чем сомнительного проекта «Дом-2» сыграет шпионку и по совместительству певицу из кабаре. Хорошо хоть не Крупскую и не Надежду Аллилуеву. Когда стало известно про появление Бузовой в спектакле, театральный и политический мир взорвался. Иосиф Пригожин, чья супруга Валерия могла бы сыграть роль коварной венгерки, как в песне Высоцкого, но не захотела, скептически — и справедливо — высказался о вокальных данных Бузовой. Инна Чурикова, узнав о гонорарах вездесущей Оленьки, съязвила в том смысле, что неплохо бы повысить тогда зарплаты артистам в целом. А красавец из советских кинобоевиков Борис Щербаков и бывший мхатовец заявил о сочувствии к родному театру, который, мол, деградирует.

Наконец, моя партия, которая только что потребовала запретить концерты Бузовой, после того как звезда «Дома-2» неадекватно вела себя на концерте в Волгограде, еле успела выступить с новым заявлением — неясно, как Бузова, не будучи профессиональной актрисой, получила роль в готовящемся спектакле, да еще и с окладом 500 тысяч рублей! В общем, Бузову разорвали и тем самым, надо признать, сделали рекламу и ей и провокативному спектаклю. Не стоило бы даже мимоходом упоминать об этой совершенно бесталанной и, по мнению многих, безнравственной особе, если бы не важное обстоятельство.

Бузова играет на молодежном поле. Ее скандальность, ее цинизм, пошлые шуточки, манеры, все это точно рассчитано на молодежь, на популярность в этой невзыскательной ныне среде. И, надо признать, Бузова и ей подобные четко уловили ментальность сегодняшней молодежи. Иначе откуда у Бузовой более 23 миллионов подписчиков в Instagram?

Бузова цепко и последовательно поднималась по лестнице популярности. Начиная с гнусного «Дома-2», она затем по максимуму использовала свой развод с футболистом, пошла размазывать слезы в народ, рассчитывая в первую очередь зацепить провинцию, она одной из первых поняла возможности соцсетей, и, как отмечают эксперты-промоутеры, делала ставку на простоту, в отличие от той же Собчак, претендующей на дольку интеллекта.

Prt Scr youtube.com / Телеканал ТНТ

«Простая, как стул» — сказал о Бузовой кто-то из акул прежнего шоу-бизнеса. Вред Бузовой — в том, что, став кумиром определенного среза нового поколения, она не испытывает никакого чувства ответственности, которое должно быть свойственно любому кумиру масс. Однако цель Бузовой состояла, конечно, не только в популярности, но и, конечно, в деньгах, в стяжательстве. Сперва все получалось как нельзя лучше, но в некоторых форматах начались сбои.

«Подписка на Бузову в Instagram — это стадное чувство. Раз про нее говорят, то надо зайти, подписаться ради интереса. Но при виртуальной популярности в Сети у Бузовой нет аншлагов в залах. Первый тур, в который Оля поехала, провалился. Организаторы устраивали концерты во дворцах спорта. Рассуждали так: если у человека десять миллионов подписчиков в соцсетях, то это — дикая популярность, и гарантирован успех. Объявляют концерт Бузовой во дворце спорта, например, в Уфе. Фиаско! Сто билетов продано. Вообще никто не идет. И начинают концерты переносить в тысячные залы, а потом и в ДК по 70 мест. Виртуальная популярность отличается от реальной. Люди готовы посещать ее страницу, но не готовы платить за нее живым рублем», — рассказал опытный промоутер Сергей Лавров.

Бузову эти проблемы напугали. К тому же «роскошной девушке» уже 35, и она стремительно выходит из того возрастного сегмента, где состоялся ее триумф. Жанр, в котором она «работает» — икона стиля то ли для золотой молодежи, то ли просто для молодежи, ни о чем не думающей, — очень требователен в плане возраста звезд. Если ты уже не молод и не свеж, пошел с пляжа! То есть с пьедестала.

И вот тут подвернулся товарищ Сталин. Примечательно, что Бузова, для которой популярность у молодежи — основной капитал и залог успеха и финансового благополучия, ринулась в сталинскую тему «со всей дури». Это значит, что она убеждена: Сталин, его образ, все, что с ним связано, сегодня очень популярны у молодежи. Был бы в таком положении не Сталин, а Лев Толстой, и девушка без комплексов объявила бы себя немедленно толстовицей, участницей толстовского движения. Бузова понимает, что возраст вынуждает ее диверсифицировать собственный специфический имидж, и она прислоняется к Сталину, пытаясь усложнить его. Главное — то, что Олечка не боится этим оттолкнуть миллионы подписчиков. Правда, выбранный ею образ в спектакле — певичка из кабаре — и органичен для Бузовой, и безопасен для интерпретаций. Но спектакль не о певичке, а о молодом Сталине. И таких спектаклей сейчас все больше. Почему?

wikipedia.org / Soviet Calendar 1947 / Public Domain

Потому что наше общество десятилетиями пытались сдержать в его стремлении осмыслить противоречивую и сложную фигуру Сталина, осмыслить разные этапы его деятельности, юность подпольщика и налетчика, работу на вторых ролях при Ленине и Троцком и, наконец, многолетний период сталинского правления. Нет такого запроса сейчас на Петра I, Ивана Грозного, даже на Владимира Ленина, а на Сталина — есть, поскольку его каноничный и антиканоничный образы равно не удовлетворяют широкие круги населения. Но для молодежи Сталин — романтическая фигура из того былинного времени, когда страна могла все. В значительной степени такой образ соответствует действительности. О цене успеха аудитория Бузовой не задумывается, и это нормально, поскольку такой взгляд на жизнь свойственен молодежи.

Так что зачем Сталин Бузовой — понятно. Будь жив и в силе сам верховный, он бы отправил артистку на исправление лес валить, но оттолкнуть ее объятия отец народов, увы, не может. А вот зачем прославленному МХАТу Бузова?

«Белла Шанталь, как и Мата Хари, была информатором и шпионкой. Она работала на Иосифа Джугашвили и его марксистов», — с апломбом говорит режиссер спектакля.

Театр хотел найти медийную актрису, продолжает постановщик. Они многим предлагали эту роль, искали подходящую кандидатуру. Но имя Ольги Бузовой всегда находилось в их шорт-листе.

«И, когда она проявила интерес, чтобы попробовать себя в роли драматической актрисы, мы были очень рады», — сказал постановщик.

Кажется, все ясно. Только не медийная актриса, а любая медийная личность была нужна театру, чтобы заманить зрителя в непростые для Мельпомены ковид-времена и поднять бабки. Грустно, девушки.

«И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ», — была такая реплика в песне у Владимира Высоцкого про шпиона, искажающего совдействительность.

Высоцкий пошутил, но какие уж тут теперь шутки.