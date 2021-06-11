Таракана-киборга научили искать людей с помощью тепловой камеры

Сингапур, 11 июня. Мадагаскарского таракана превратили в киборга для поиска людей. Международный коллектив исследователей разработал для насекомого «рюкзак» с тепловой камерой.

Инженеры создали устройство, которое прикрепляется на спину таракана и управляется через электростимуляцию. Также прибор имеет инфракрасную камеру и навигационный алгоритм. Так, насекомое сможет искать пропавших людей по теплу, которое они излучают.

Ученые из Сингапура, Китая, Германии и Великобритании в ходе исследования провели ряд экспериментов. Таракана-киборга запускали на пол с разными препятствиями. На нескольких точках находились люди. Насекомое успешно справилось с заданием.

До этого в России предложили искать пропавших людей по геолокации в телефоне. Идею поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее спасатели в Московской области провели учения для волонтеров по поиску детей. За прошлый год было найдено более 2600 пропавших, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».