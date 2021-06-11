Один человек погиб в результате столкновения Mercedes с грузовиком в Казани

Казань, 11 июня. Легковой автомобиль Mercedes-Benz врезался в грузовик ГАЗ, остановившийся на светофоре. По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек.

Авария произошла на улице Маршала Чуйкова. По информации источника Федерального агентства новостей, еще один человек получил травмы. На месте работают сотрудники экстренных служб, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

В подмосковных Луховицах грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой Mazda, водитель которой скончалась на месте от полученных травм. Причину ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов, сообщало РИАМО.