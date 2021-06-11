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Один человек погиб в результате столкновения Mercedes с грузовиком в Казани

Происшествия
Один человек погиб в результате столкновения Mercedes с грузовиком в Казани
Федеральное агентство новостей

Казань, 11 июня. Легковой автомобиль Mercedes-Benz врезался в грузовик ГАЗ, остановившийся на светофоре. По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек.

Авария произошла на улице Маршала Чуйкова. По информации источника Федерального агентства новостей, еще один человек получил травмы. На месте работают сотрудники экстренных служб, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

В подмосковных Луховицах грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой Mazda, водитель которой скончалась на месте от полученных травм. Причину ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов, сообщало РИАМО.

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дтп казань смерть
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Один человек погиб в результате столкновения Mercedes с грузовиком в Казани
Один человек погиб в результате столкновения Mercedes с грузовиком в Казани
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