Украинский эксперт: Закон «О побратимстве» добьет разложившиеся ВСУ

Законопроект «О защите прав побратимов и посестер» внесен в Верховную раду Украины. Закон направлен на узаконивание феномена побратимства, что, по мнению разработчиков, поднимет боевой дух украинской армии. Однако, как считают местные эксперты, реальная цель документа — окончательно развалить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и превратить армию в организованную преступную группировку. Подробности передает из Киева корреспондент ФАН.

Законопроекты, принятые в последние годы украинским парламентом, порой повергали в шок вменяемых законодателей Рады. Но документ «О побратимстве» выделяется даже на этом фоне. Фразы из пояснительной записки к законопроекту уже звучат весьма двусмысленно:

«За период конфликта в Донбассе в украинской армии возобновилась древняя христианская традиция братства («адельфопоезис»). «Братотворение» — это обряд, который исторически правился в некоторых христианских традициях для объединения двух людей одного пола (обычно мужчин) в благословенный церковью дружеский союз», — отмечают авторы.

Уже на этой стадии возникает тревога — не вознамерились ли авторы узаконить, наконец, однополые отношения на Украине, чего так страстно желает Европа? Но нет:

«За годы войны в стране появились тысячи людей, которые путем самопожертвования спасали друг друга и страну от уничтожения. Феномен побратимства и посестринства в ВСУ базируется на взаимном доверии между гражданами перед лицом смерти и обязанностью защитить родину и ближнего».

По словам авторов, документ призван ввести явление побратимства и посестринства в ВСУ в правовое поле.

Федеральное агентство новостей /

Депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа», предложившие формализовать «адельфопоезис», хотят придать ему не столько символическое, сколько юридическое содержание «для поднятия боевого духа ВСУ». Закон предоставит собратьям и названным сестрам взаимные неимущественные права «в части оказания медицинской помощи, прав на охрану здоровья и паллиативной помощи».

Но главное — документ создаст условия для реализации военными права на завещание в условиях боевых действий. То есть когда нет возможности применения общих правил составления завещания, прописанных в законе. По мнению аналитиков, все эти «побратимские» намерения с учетом украинского менталитета могут окончательно превратить службу в ВСУ в ад.

Как заявил в ходе брифинга в Киеве украинский военный эксперт Олег Жданов, законопроект «О побратимстве» нанесет сокрушительный удар изнутри по ВСУ, а также по их боеспособности.

«По сути, это попытка узаконить военное кумовство, что приведет к диким, непредсказуемым последствиям. Например, я напишу рапорт, что у меня есть некий побратим. И этот человек со временем получает высокую должность. Как вы думаете, он поможет мне потом продвинуться по службе? Ведь побратим — это как кум. И документ способен многократно усилить круговую поруку в войсках», — пояснил Жданов.

Военный аналитик привел и другой пример. Допустим, если после принятия этого закона группа военных напишет рапорт о своем побратимстве, а затем кого-то из них обидит командир или «непобратим», они смогут спокойно пойти и «набить морду» любому обидчику их побратима.

«Наконец, представьте ситуацию, когда у военного есть гражданская жена, о которой он рассказал своим побратимам. В случае, если его вдруг убьют, эта женщина сможет прийти к матери этого военного и сказать: «Простите, на поле боя ваш сын все завещал мне, включая пособие по его смерти». А побратимы это завещание подтвердят. Таких диких ситуаций, пока лежащих вне правового поля, новый закон способен наплодить тысячи», — заявил Жданов.

По его мнению, «побратимский» законопроект способен в короткие сроки развалить не только украинскую армию, но и все силовые структуры страны.

«Беда в том, что сотрудники большинства силовых структур Украины имеют статус военнослужащих — СБУ, пограничная служба, МВД. Никто из них не откажется от этого статуса, ведь у военных совершенно другой порядок начисления пенсий, за который они держатся зубами. Значит, вскоре после принятия закона все силовики, ссылаясь на свой статус военнослужащих, начнут применять практику побратимов и круговая порука будет повсюду. Она и так у нас есть, но с появлением такого закона эта практика будет еще и узаконена!» — поразился эксперт.

Федеральное агентство новостей /

В законопроекте прописано — мол, побратимство призвано поднять боевой дух солдат и офицеров, но реальных предпосылок для этого нет и в помине, указал аналитик.

«На деле этот документ нанесет сокрушительный удар изнутри по ВСУ и боеспособности нашего войска, добив и так разложившиеся ВСУ. По этому закону слова трех свидетелей будут возведены в ранг нотариальной доверенности. То есть, если три свидетеля окажутся побратимами погибшего, они смогут прийти к его родственникам и сказать, что погибший завещал им перед смертью все свое имущество! — заявил эксперт. — Авторы законопроекта в конце дописали, что эти права нельзя будет использовать в служебном положении. Но эта ремарка — не для Украины».

Потенциальных бенефициаров от принятия такого закона может быть масса, указал Жданов.

«Допустим, офицеры генштаба армии Украины могут написать рапорт и стать побратимами, создав таким образом организованную преступную группировку. Она будет лоббировать свои интересы при госзакупках, тендерах и в продвижении по службе «нужных» людей. То есть этот документ узаконит беспредел не только в ВСУ, но и во всех силовых структурах. А главными выгодоприобретателями будут те, кто быстрее наберет себе группу побратимов. На всех уровнях — от рядового солдата до генерала», — сообщил он.

По мнению Олега Жданова, шансы на принятие этого законопроекта Радой велики.

«Его авторы, с точки зрения маркетинга, очень красиво сумели обыграть все скользкие моменты, а всю идею подали на красивом «социальном блюдечке» — мол, это улучшит климат в вооруженных силах, — уверен аналитик. — Посмотрите на состав комитета Рады по обороне и разведке, где сидят сплошь непрофессионалы. Такие люди вполне могут одобрить документ, не вникая в его суть».

При этом обыватели также не поймут сути законопроекта — наоборот, они будут радоваться, что военные перед смертью теперь смогут побрататься в окопе и пойти в бой плечом к плечу.

«От этого суть закона не меняется: сегодня эти побратимы идут в бой против врага, а завтра — в бой против любого другого обидчика. Если в роте численностью 75 человек будет создана группа из пяти побратимов, то уже через месяц они поставят эту роту на уши! Мы стоим на пороге подрыва самого фундамента украинской армии. Ведь узаконенное кумовство и побратимство могут быстро развалить армию изнутри», — резюмировал Жданов.

Федеральное агентство новостей /

По мнению экспертов, украинская армия и безо всяких побратимов находится в крайне плачевном состоянии. На днях в интернете был выложен доклад «О низком морально-психологическом состоянии ВСУ в Донбассе». Его автором выступил генерал-майор Владимир Кидонь, замначальника штаба командования сухопутных войск ВСУ.

Исследование проводилось с 1 марта по 25 мая 2021 года и охватило 12 тысяч солдат и офицеров украинской армии, участвующих в операции в Донбассе. Итоги ужаснули экспертов.

Выяснилось, что большинство солдат и офицеров ВСУ не готовы участвовать в боевых действиях, не хотят повышать свои профессиональные навыки, злоупотребляют алкоголем и наркотиками. В четырех бригадах командиры прямо признались в ежедневном употреблении алкоголя, что провоцирует рост числа преступлений в армии.

Генерал-майор Кидонь отметил — на «линии соприкосновения» в Донбассе украинские военные смотрят российские телеканалы («Россия 1», ТНТ, НТВ), так как сигнал украинских каналов очень плохой. В украинских частях процветает дедовщина, а самоволки стали обычным делом.

Генерал Кидонь отметил непрофессионализм командиров военных частей. Они не хотят работать с личным составом, вымогают у солдат взятки (в виде переводов себе на карты тысяч гривен из солдатских премий), а также разделяют подчиненных на любимчиков и неугодных. Минобороны Украины, по данным на 25 мая, задолжало военным почти 1 млрд гривен (2,7 млрд рублей), что лишает солдат и офицеров всякой мотивации к службе.

Ранее в 2017 году директор клиники психиатрии украинского Национального военно-медицинского центра полковник Олег Друзь заявил, что 93% участников боевых действий в Донбассе на стороне ВСУ «потенциально опасны для общества и нуждаются в лечении». После этого заявления полковника уволили. А уже в этом году замсекретаря СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины) генерал Сергей Кривонос пожаловался — из-за плохого обеспечения, отсутствия мотивации и понимания своих задач в Донбассе за последние два года из ВСУ уволились более 70 тысяч военных. После этого он тут же был уволен в запас приказом президента Украины Владимира Зеленского.