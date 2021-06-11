WP: Запад опасается появления у Ирана передового российского спутника наблюдения

Вашингтон, 11 июня. Иран при помощи российской системы слежения «Канопус-В» сможет эффективно получать данные о военных объектах, пишут западные СМИ.

США и некоторые ближневосточные страны обеспокоены поставками Ирану передовой спутниковой системы российского производства. Благодаря таким технологиям Тегеран получит «беспрецедентную» возможность отслеживания целей как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, пишет газета The Washington Post.

Согласно договору, Россия должна передать Ирану один спутник «Канопус-В» с камерой высокого разрешения, пишет издание со ссылкой на источники. Запуск искусственного аппарата на околоземную орбиту может состояться в ближайшие несколько месяцев.

В Роскосмосе ранее сообщили о производстве новой версии спутников дистанционного зондирования «Канопус-ВО». Новое оборудование в пять раз увеличит их полосу обзора. Также российская ракета-носитель «Союз» доставила на орбиту британские аппараты, передает «Царьград».