Эфир: Как пройдет в Петербурге чемпионат Европы по футболу UEFA 2020

В пятницу, 11 июня, с 14:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, в ходе которой обсуждают, как Петербург встречает чемпионат Европы по футболу UEFA 2020.

Старт игр UEFA EURO 2020 состоится уже в пятницу, 11 июня. А в субботу, 12 июня, на стадионе «Газпром-Арена» пройдет матч сборной России с Бельгией.

Эксперты рассказывают о том, как проходила подготовка Санкт-Петербурга к этому масштабному мероприятию и с какими сложностями пришлось столкнуться. На вопросы журналистов отвечает заместитель руководителя петербургского центра подготовки городских волонтеров Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 Дмитрий Антонов, а также другие специалисты.

Федеральное агентство новостей /

В Санкт-Петербурге в ближайшее время пройдут семь матчей чемпионата:

12 июня — Бельгия — Россия (21:00 CET)

14 июня — Польша — Словакия (18:00 CET)

16 июня — Финляндия — Россия (15:00 CET)

18 июня — Швеция — Словакия (15:00 CET)

21 июня — Финляндия — Бельгия (21:00 CET)

23 июня — Швеция — Польша (18:00 CET)

2 июля — четвертьфинал Поб41 — Поб42 (18:00 CET)

Напомним, среднеевропейское время отстает от московского на два часа.