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Курс доллара на открытии торгов составил 71,8 рубля

  /   Обновлено: 11 июня 2021 10:03
Экономика
Курс доллара на открытии торгов составил 71,8 рубля
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 11 июня. Биржевые курсы доллара и евро растут в начале торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость доллара составляет 71,8 рубля, что на 3 копейки выше, чем на момент закрытия предыдущей сессии. Евро также вырос на 3 копейки, до 87,36 рубля.

Рубль сокращается к доллару в связи с ожиданиями игроков заседания совета директоров Банка России. По мнению аналитиков, руководство регулятора примет решение о повышении ключевой ставки. Однако, насколько именно она будет повышена, пока неизвестно. Одни говорят о повышении на 50 базисных пунктов, однако некоторые не исключают ее рост на 75 базисных пунктов. В настоящее время ключевая ставка Центробанка РФ составляет 5%.

Эксперты ранее рассказали, как встреча президентов России и США отразиться на стоимости российской валюты. Специалисты отмечают два варианта развития событий после саммита.

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доллар рубль евро торги мосбиржа
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