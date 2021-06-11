Курс доллара на открытии торгов составил 71,8 рубля

Москва, 11 июня. Биржевые курсы доллара и евро растут в начале торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость доллара составляет 71,8 рубля, что на 3 копейки выше, чем на момент закрытия предыдущей сессии. Евро также вырос на 3 копейки, до 87,36 рубля.

Рубль сокращается к доллару в связи с ожиданиями игроков заседания совета директоров Банка России. По мнению аналитиков, руководство регулятора примет решение о повышении ключевой ставки. Однако, насколько именно она будет повышена, пока неизвестно. Одни говорят о повышении на 50 базисных пунктов, однако некоторые не исключают ее рост на 75 базисных пунктов. В настоящее время ключевая ставка Центробанка РФ составляет 5%.

Эксперты ранее рассказали, как встреча президентов России и США отразиться на стоимости российской валюты. Специалисты отмечают два варианта развития событий после саммита.