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NI: растущая мощь России заставила НАТО выстраивать новую стратегию на случай войны

Армия
NI: растущая мощь России заставила НАТО выстраивать новую стратегию на случай войны
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 11 июня. Североатлантический альянс делает акцент на взаимодействие боевых платформ, рассчитывая таким образом получить преимущество над Россией в случае войны, пишет The National Interest.

В случае полномасштабного вооруженного противостояния с Россией США, вероятно, попытаются использовать весь свой арсенал, приводит «ПолитРоссия» материал американского издания. При этом автор статьи отмечает, что Пентагону понадобится не только мощное вооружение, но и эффективная стратегия. Именно поэтому сейчас НАТО акцентирует внимание на выстраивании тесной взаимосвязи как между командующими стран Альянса, так и между боевыми платформами.

«Например, польский истребитель F-35 может наткнуться на российские корабли в Балтийском море и мгновенно отправить их координаты эсминцу ВМС США, находящемуся в пределах досягаемости», — разъясняет NI.

В издании подчеркивают, что современный конфликт должен предельно использовать ресурсы сетевого взаимодействия, технологии искусственного интеллекта и другие новшества. Все это должно позволить НАТО обеспечить информационное взаимодействие в условиях растущей российской мощи.

Коммуникации могут спасти НАТО от разгрома, ведь позволят оперативно обмениваться жизненно важной информацией. Речь, в частности, идет о идентификации целей, а также применении оружия дальнего радиуса действия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада не соблюдали интересы Москвы при расширении НАТО. По его словам, прежде Альянс провел две волны расширения на восток, хотя отношения России и Запада в тот момент были приемлемыми.

Как пишет «Царьград», шведское агентство оборонных исследований сформулировало три главных недостатка НАТО, из-за которых Альянс может потерпеть поражение в войне с РФ.

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россия сша нато
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