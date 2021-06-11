NI: растущая мощь России заставила НАТО выстраивать новую стратегию на случай войны

Вашингтон, 11 июня. Североатлантический альянс делает акцент на взаимодействие боевых платформ, рассчитывая таким образом получить преимущество над Россией в случае войны, пишет The National Interest.

В случае полномасштабного вооруженного противостояния с Россией США, вероятно, попытаются использовать весь свой арсенал, приводит «ПолитРоссия» материал американского издания. При этом автор статьи отмечает, что Пентагону понадобится не только мощное вооружение, но и эффективная стратегия. Именно поэтому сейчас НАТО акцентирует внимание на выстраивании тесной взаимосвязи как между командующими стран Альянса, так и между боевыми платформами.

«Например, польский истребитель F-35 может наткнуться на российские корабли в Балтийском море и мгновенно отправить их координаты эсминцу ВМС США, находящемуся в пределах досягаемости», — разъясняет NI.

В издании подчеркивают, что современный конфликт должен предельно использовать ресурсы сетевого взаимодействия, технологии искусственного интеллекта и другие новшества. Все это должно позволить НАТО обеспечить информационное взаимодействие в условиях растущей российской мощи.

Коммуникации могут спасти НАТО от разгрома, ведь позволят оперативно обмениваться жизненно важной информацией. Речь, в частности, идет о идентификации целей, а также применении оружия дальнего радиуса действия.

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