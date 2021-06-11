МВД России подало в суд на генерала из-за куртки

Москва, 11 июня. Иск к бывшему замглавы Следственного департамента министерства генерал-майору Александру Краковскому подан из-за куртки, которая оказалась недоношенной.

Ведомство направило иск с целью возместить ущерб. Он, по данным МВД, составляет 84 тысячи рублей.

При этом защита Краковского заявила, что куртку невозможно было вернуть из-за нахождения последнего под стражей. Также адвокат уточнил, что дело в отношении его подзащитного может поменяться, и тогда ведомству предстоит отозвать иски и вернуть полицейского на службу, сообщает РБК.

Александр Краковский и Александр Бирюков обвиняются в содействии бизнесмену Альберту Худояну в уклонении от ответственности за мошенничество. Фигуранты в настоящее время освобождены из СИЗО.