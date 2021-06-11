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Страшное ДТП в Пакистане унесло жизни 18 человек

Происшествия
Страшное ДТП в Пакистане унесло жизни 18 человек
wikipedia.org  /  Suvidhagp / CC BY-SA 4.0

Исламабад, 11 июня. Жертвами страшного ДТП в пакистанской провинции Белуджистан стали по меньшей мере 18 человек, передает Geo News со ссылкой на представителей местных властей.

Инцидент произошел в округе Хуздар. По предварительным данным, водитель автобуса превысил скорость, в результате чего не справился с управлением. Транспортное средство перевернулось, 15 человек погибли на месте.

Сотрудники экстренных служб прибыли на помощь участникам аварии, раненых и погибших перевезли в Учебный госпиталь Хуздара, где скончались еще трое пострадавших. Врачи оценивают состояние нескольких пациентов как критическое.

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дтп пакистан автобус
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