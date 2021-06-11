Труп несовершеннолетней нашли в квартире у взрослого мужчины в Киришах

Санкт-Петербург, 11 июня. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели 16-летней девушки, чей труп обнаружили на проспекте Ленина.

Погибшая не училась, не работала и проживала в Киришском районе Ленинградской области. Кроме того, в период с 2019-го по 2020 год она состояла на учете в ПДН и наркологическом кабинете, передает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

В полицейский отдел доставили владельца квартиры, в которой нашли тело девушки. В отношении 41-летнего мужчины составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения тела женщины в лесополосе в Ивантеевке, сообщало РИАМО. На теле погибшей зафиксированы травмы. Личность убитой в настоящий момент устанавливается.