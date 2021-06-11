Сотни домов в Саратове проведут двое суток без воды

Саратов, 11 июня. Сотни домов в четырех районах города останутся без холодного водоснабжения на двое суток. Отключение начнется в среду, в качестве причины коммунальные службы назвали работы на коммуникациях.

«Советую жителям заранее набрать запасы питьевой воды, для этой цели вполне подойдут обычные пятилитровые бутылки. Это нужно для снижения нагрузки на водопроводную систему, но поможет и жителям верхних этажей, у которых в противном случае может не оказаться вовсе никакой воды», — рассказал корреспонденту ФАН инженер по водоснабжению Олег Привалов.

Ранее Саратовская область стала абсолютным лидером РФ по миграционному оттоку населения. Убыль составила почти две тысячи человек.