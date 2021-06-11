Эксперт предрек провал сборной Украины по футболу на Евро-2020

Политический эксперт Андрей Головачев рассказал, почему сборная Украины слабо выступит на Чемпионате Европы по футболу. По его словам, когда какая-то страна начинает политизировать спорт, ее игроки подвергаются огромным психологическим нагрузкам, что приводит к их проигрышу.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провели анализ формы украинских футболистов, в которой те должны были выступать на Чемпионате Европы 2020 года. Из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли с прошлого года на лето нынешнего.

УЕФА потребовал от сборной Украины убрать с формы фразу «Героям слава» из-за ее политического подтекста. Это стало ответом на запрос Российского футбольного союза (РФС).

Презентация новой формы сборной Украины состоялась 6 июня и стала явной провокацией. На ней изображена страна, границы которой включают в себя Крым. Также там есть лозунг украинских националистов: «Слава Украине! Героям слава!». В РФС посчитали, что этот дизайн не соответствует принципам УЕФА.

В организации проанализировали форму и к 10 июня дали ответ на запрос РФС. Изображение карты Украины вместе с Крымским полуостровом разрешили оставить, а вот надпись на воротнике футболок придется укоротить. Так, слоган «Слава Украине» оставить разрешили, но без второй части. В фразе «Героям слава!» нашли политический смысл, если использовать ее в сочетании с первой строкой.

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Политический эксперт Андрей Головачев предрек провал сборной Украины по футболу на Евро-2020. По его словам, команда, которая подвергается политическому давлению со стороны властей, чувствует высокую ответственность, начинает совершать большое количество ошибок.

«Почему сборная Украины по футболу плохо выступит на Евро-2020? Потому что давным-давно уже было доказано: когда какая-то страна начинает политизировать спорт, то ее игроки подвергаются огромным психологическим нагрузкам. Они чувствуют повышенные обязательства перед обществом, игра становится больше похожей на сражение, которое нельзя проиграть. Но психологическая накачка, которая применяется на войне, в спорте дает обратный эффект, потому страх поражения сковывает инициативу игроков, делает их испуганными, физиологические реакции замедляются, искажаются, совершается много ошибок», — указал он.

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Специалист считает, что политическая нагрузка резко снижает качество игры. Поэтому Головачев убежден, что ситуация вокруг новой формы сборной Украины сыграет против нее злую шутку.

«Испуганная команда, до ужаса боящаяся проиграть, чтобы не подвести политические ожидания общества, всегда играет ниже своих возможностей. Лучше всего играет команда, которая мотивирована простым спортивным азартом — как говорят, драйвом, способным раскрыть наивысший потенциал командной игры. Политическая нагрузка резко снижает качество игры: пропадает азарт и драйв, удовольствие от игры, появляется чувство страха и позора за возможное поражение. Поэтому вся эта возня вокруг надписей на футболках, споры с УЕФА и даже обвинения ее, скорее всего, сыграют злую шутку со сборной Украины», — резюмировал Андрей Головачев.

Ранее руководитель образовательного направления «Политология» СЗИУ РАНХиГС Виталий Горохов оценил шансы сборной России пройти в финал Евро-2020.