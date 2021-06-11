Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 14:45
14:42
Общество
Власти Петербурга разрешили сидеть на всех газонах в парковых зонах в центре города
14:37
Политика
Байден вызвал гнев американцев "подарком" России и Китаю
14:35
Политика
Политолог Блохин усомнился в резкой смене курса Польши по отношению к России
14:35
Происшествия
Московский суд арестовал подозреваемого в разглашении гостайны сотрудника СИЗО
14:34
Политика
Псаки сравнила президентство Трампа с «Игрой престолов»
14:33
Общество
В московском метро появится специальный поезд с символикой сборной РФ по футболу
14:30
Общество
Скульптура лидеров G7 из мусора появилась в Великобритании
14:29
Общество
Хакатон по ИИ в Нижнем Новгороде откроет серию посвященных цифровому развитию событий
14:27
Экономика
Аналитики BCG оценили рост финансового благосостояния России
14:26
Общество
Продажу зажигалок детям запретили в Пензенской области
Все новости

Эксперт предрек провал сборной Украины по футболу на Евро-2020

Спорт
Эксперт предрек провал сборной Украины по футболу на Евро-2020
Федеральное агентство новостей  / 

Политический эксперт Андрей Головачев рассказал, почему сборная Украины слабо выступит на Чемпионате Европы по футболу. По его словам, когда какая-то страна начинает политизировать спорт, ее игроки подвергаются огромным психологическим нагрузкам, что приводит к их проигрышу.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провели анализ формы украинских футболистов, в которой те должны были выступать на Чемпионате Европы 2020 года. Из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли с прошлого года на лето нынешнего.

УЕФА потребовал от сборной Украины убрать с формы фразу «Героям слава» из-за ее политического подтекста. Это стало ответом на запрос Российского футбольного союза (РФС).

Презентация новой формы сборной Украины состоялась 6 июня и стала явной провокацией. На ней изображена страна, границы которой включают в себя Крым. Также там есть лозунг украинских националистов: «Слава Украине! Героям слава!». В РФС посчитали, что этот дизайн не соответствует принципам УЕФА.

В организации проанализировали форму и к 10 июня дали ответ на запрос РФС. Изображение карты Украины вместе с Крымским полуостровом разрешили оставить, а вот надпись на воротнике футболок придется укоротить. Так, слоган «Слава Украине» оставить разрешили, но без второй части. В фразе «Героям слава!» нашли политический смысл, если использовать ее в сочетании с первой строкой.

Эксперт предрек провал сборной Украины по футболу на Евро-2020
facebook.com  / Андрей Павелко

Политический эксперт Андрей Головачев предрек провал сборной Украины по футболу на Евро-2020. По его словам, команда, которая подвергается политическому давлению со стороны властей, чувствует высокую ответственность, начинает совершать большое количество ошибок.  

«Почему сборная Украины по футболу плохо выступит на Евро-2020? Потому что давным-давно уже было доказано: когда какая-то страна начинает политизировать спорт, то ее игроки подвергаются огромным психологическим нагрузкам. Они чувствуют повышенные обязательства перед обществом, игра становится больше похожей на сражение, которое нельзя проиграть. Но психологическая накачка, которая применяется на войне, в спорте дает обратный эффект, потому страх поражения сковывает инициативу игроков, делает их испуганными, физиологические реакции замедляются, искажаются, совершается много ошибок», — указал он.

Эксперт предрек провал сборной Украины по футболу на Евро-2020
ffu.org.ua  / 

Специалист считает, что политическая нагрузка резко снижает качество игры. Поэтому Головачев убежден, что ситуация вокруг новой формы сборной Украины сыграет против нее злую шутку.

«Испуганная команда, до ужаса боящаяся проиграть, чтобы не подвести политические ожидания общества, всегда играет ниже своих возможностей. Лучше всего играет команда, которая мотивирована простым спортивным азартом — как говорят, драйвом, способным раскрыть наивысший потенциал командной игры.

Политическая нагрузка резко снижает качество игры: пропадает азарт и драйв, удовольствие от игры, появляется чувство страха и позора за возможное поражение. Поэтому вся эта возня вокруг надписей на футболках, споры с УЕФА и даже обвинения ее, скорее всего, сыграют злую шутку со сборной Украины», — резюмировал Андрей Головачев.

Ранее руководитель образовательного направления «Политология» СЗИУ РАНХиГС Виталий Горохов оценил шансы сборной России пройти в финал Евро-2020.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Эксперт предрек провал сборной Украины по футболу на Евро-2020
футбол украина евро-2020
Комментировать
Эксклюзив
Политолог Блохин усомнился в резкой смене курса Польши по отношению к России
Политолог Блохин усомнился в резкой смене курса Польши по отношению к России
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 272452 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 113177 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 70563 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 55063 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 48793 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Рейтинг@Mail.ru