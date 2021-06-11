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Влад Сташевский разрыдался при встрече с сыном после десяти лет разлуки

Шоу-бизнес
Влад Сташевский разрыдался при встрече с сыном после десяти лет разлуки
Global Look Press  /  Alexander Keltik/Russian Look

Москва, 11 июня. Звезда девяностых певец Влад Сташевский рассказал о встрече с первым сыном Даниилом после многолетней разлуки. По словам артиста, первая супруга не давала им видеться.

Многие годы родного сына певца воспитывал новый мужчина его бывшей жены Ольги. Женщина всячески мешала общению мальчика с отцом, но это не могло тянуться вечно.

«Есть Даниил, которого я безмерно люблю. Мы десять лет не виделись. Первая жена Ольга находила причины, чтобы мы не встречались. Она представляла к нему охрану, водителя», — поделился воспоминаниями артист в интервью для программы «Судьба человека».

Такие сложности в жизни исполнитель назвал своим крестом. Спустя годы общение наладилось и первая жена уже не противится встречам. Сташевский рассказал, что Даниил знаком с его сыном от второго брата.

«Я позвонил ему однажды и сказал: «Даня, привет». А он ответил: «Привет, папа». Мы как будто только вчера разговаривали и не было десяти лет разлуки. Да, я рыдал при встрече. Это были слезы счастья», — рассказал исполнитель.

Во время откровенной беседы с ведущим программы Борисом Корчевниковым Сташевский рассказал об отношениях с поп-звездой Натальей Ветлицкой. Артист объяснил, почему их роман не вылился ни во что серьезное.

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семья судьба человека Сташевский
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