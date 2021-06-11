Сотрудник МЧС спас от гибели нерпененка в Магадане

Магадан, 11 июня. Сотрудник магаданского МЧС спас детеныша нерпы, застрявшего на берегу во время отлива. Животное оказалось в ловушке среди камней на берегу Охотского моря.

Сотрудник МЧС ехал на автомобиле вдоль берега, когда увидел беспомощного детеныша нерпы среди валунов. Мужчина убедился, что малыш не травмирован, завернул его в одеяло и отнес до воды.

Нерпенок уплыл в открытое море. Благодаря спасителю детеныш нерпы не стал добычей для диких животных и воронов.

Ранее охотнадзор спас гималайского медвежонка-сироту в Приморье. Животное поместили в МРОО «Центр «Тигр».