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Сотрудник МЧС спас от гибели нерпененка в Магадане

  /   Обновлено: 11 июня 2021 09:49
Общество
Сотрудник МЧС спас от гибели нерпененка в Магадане
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  /  пресс-служба

Магадан, 11 июня. Сотрудник магаданского МЧС спас детеныша нерпы, застрявшего на берегу во время отлива. Животное оказалось в ловушке среди камней на берегу Охотского моря.

Сотрудник МЧС ехал на автомобиле вдоль берега, когда увидел беспомощного детеныша нерпы среди валунов. Мужчина убедился, что малыш не травмирован, завернул его в одеяло и отнес до воды.

Нерпенок уплыл в открытое море. Благодаря спасителю детеныш нерпы не стал добычей для диких животных и воронов.

Ранее охотнадзор спас гималайского медвежонка-сироту в Приморье. Животное поместили в МРОО «Центр «Тигр».

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