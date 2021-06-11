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Эфир: Как ответит Россия на переход США за красную линию

  /   Обновлено: 11 июня 2021 13:03
Политика
Эфир: Как ответит Россия на переход США за красную линию
Федеральное агентство новостей  / 

В пятницу, 11 июня, с 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, на котором обсуждают масштабные учения НАТО на Украине.

США планомерно осваивают территорию Украины как плацдарм для НАТО — там проводятся военные учения, размещается оборудование для слежки за соседями, формируется платформа для создания военных пунктов базирования и самих баз. Такие действия американцев противоречат Конституции Украины и создают напряжение между соседними странами.

Как должна реагировать Россия на появление ракет НАТО на территории Украины, объяснил президент РФ Владимир Путин в недавнем интервью на канале «Россия-24».

«Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?» — сказал президент.

Он предложил подумать, стало бы, например, красной линией для США размещение российских ракет на Кубе, где подлетное время до центрального промышленного региона или до Вашингтона — 15 минут.

Вместе с экспертами в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» журналисты обсуждают, какой может быть реакция России на размещение на Украине военных баз НАТО, на дискриминацию русских на Украине и на провокации украинских националистов.

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