Стратегическая подлодка проекта «Борей» будет впервые представлена на «Армии-2021»

Владивосток, 11 июня. Атомный подводный крейсер проекта «Борей» будет впервые продемонстрирован в ходе военно-технического форума «Армия-2021», сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота РФ.

Подводная лодка будет выставлена в ходе статического показа техники в акватории Авачинской бухты. Всего в ходе форума "Армия-2021" будут функционировать девять выставочных площадок на территории четырех городов.

Мероприятие пройдет с 22 по 28 августа. Отмечается, что будут проводиться экскурсии на корабли, суда и катера Тихоокеанского флота РФ. Кроме этого, будут представлены образцы вооружений и снаряжения боевых пловцов.

Ранее сообщалось, что российские кадеты, занявшие призовые места в конкурсе "Старт в науку", смогут представить свои работы на форуме "Армия-2021". Технополис "Эра" уже отбирает лучшие работы участников.