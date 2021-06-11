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Украина и НАТО: как ответит Россия на переход США за красные линии

  /   Обновлено: 11 июня 2021 10:00
Политика
Украина и НАТО: как ответит Россия на переход США за красные линии
Global Look Press  /  Sergey Starostenko

США планомерно осваивают территорию Украины как плацдарм для НАТО — там проводятся военные учения, размещается оборудование для слежения за соседями, формируется платформа для создания военных пунктов базирования и самих баз. Такие действия американцев противоречат Конституции Украины и создают напряжение между соседними народами.

Как должна реагировать Россия на появление ракет НАТО на территории Украины, объяснил президент РФ Владимир Путин в недавнем интервью на канале «Россия-24».

«Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7–10 минут. Это для нас красная линия или нет?» — сказал президент.

Он предложил подумать, стало бы, например, красной линией для США размещение российских ракет на Кубе, где подлетное время до центрального промышленного региона или до Вашингтона — 15 минут.

Вместе с экспертами в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» мы разберем, какой может быть реакция России на размещение на Украине военных баз НАТО, на дискриминацию русских на Украине и на провокации украинских националистов.

Пресс-конференция пройдет 11 июня, в пятницу, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55.

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