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Влад Сташевский объяснил, почему разорвал контракт с Юрием Айзеншписом

Шоу-бизнес
Влад Сташевский объяснил, почему разорвал контракт с Юрием Айзеншписом
Global Look Press  /  Said Gadzhiev/Russian Look

Москва, 11 июня. Певец Влад Сташевский раскрыл подробности последних лет работы с музыкальным продюсером Юрием Айзеншписом. По его словам, расставание прошло без конфликтов.

Сташевский работал в последний год с Айзеншписом «50 на 50», хотя раньше львиную долю всегда забирал себе продюсер. И это справедливо, убежден исполнитель. В последний год работы звезда уже понимала, что «это начало конца».

«Уже прошла пятилетка с начала нашего сотрудничества. Юрий высоко оценивал наше творчество. Все, что вкладывалось в меня, – возвращалось. Но возвращалось, конечно, больше. Мы распределили функции. Я стал писать песни. Он больше не вкладывал деньги в меня», — объяснил в эфире программы «Судьба человека» Сташевский, говоря о разрыве контракта с продюсером.

Исполнитель должен был отдать отступные, чтобы уйти от продюсера. Сошлись на сумме, которая устроила обоих, и певец стал свободным. Сташевский убежден, что если Айзеншпис захотел, то он не смог бы «ни одной песни спеть».

«Он переживал из-за нашего расставания, но конфликта не было. К примеру, моя мама продолжала у Юрия бухгалтером работать, когда я ушел», — добавил Сташевский.

Артист разоткровенничался в эфире программы, рассказав, что продюсер контролировал его личную жизнь. Айзеншпис запрещал певцу даже выходить в свет с девушкой.

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судьба человека Сташевский айзеншпис
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