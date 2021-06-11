«Вегас» стал четвертым полуфиналистом Кубка Стэнли

Парадайс, 11 июня. Хоккеисты «Вегас Голден Найтс» обыграли «Колорадо Эвеланш» в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

Шестой матч четвертьфинала Кубка Стэнли, в котором «Вегас» принимал «Колорадо», прошел 11 июня на «Ти-Мобайл Арене». Хозяевам удалось одержать победу со счетом 6:3. В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Вильям Карлссон, Ник Холден, Киган Колесар, Алекс Пьетранджело, Уильям Каррье и Макс Пасиоретти. У «Колорадо» забивали Микко Рантанен, Андре Бураковски и Девон Тэйвз, пишет RT.

Благодаря победе «Вегас» выиграл серию и стал четвертым полуфиналистом Кубка Стэнли. В полуфинале турнира команда из Парадайса сыграет с «Монреаль Канадиенс». Кроме того, за выход в финал Кубка Стэнли поборются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее стало известно, что бельгиец Кевин Де Брейне пропустит матч против сборной России на Евро-2020. Встреча на «Газпром Арене» пройдет 12 июня.