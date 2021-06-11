Старт игр Чемпионата Европы по футболу Евро-2020 состоится уже в эту субботу, 12 июня. На стадионе «Газпром-Арена» пройдет первый матч сборной России с Бельгией. А накануне, в пятницу, 11 июня, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет пресс-конференция, в ходе которой эксперты Центра подготовки городских волонтеров Чемпионата Европы по футболу Евро-2020 расскажут о готовности Петербурга к чемпионату.

В студии пресс-центра на вопросы ответит Дмитрий Антонов, заместитель руководителя Центра подготовки городских волонтеров Чемпионата Европы по футболу Евро-2020 города-организатора Санкт-Петербурга, а также другие специалисты.

Пресс-конференция состоится 11 июня в 14:00.

В Петербурге пройдут семь матчей чемпионата:

12 июня — Бельгия — Россия (21:00 CET);

14 июня — Польша — Словакия (18:00 CET);

16 июня — Финляндия — Россия (15:00 CET);

18 июня — Швеция — Словакия (15:00 CET);

21 июня — Финляндия — Бельгия (21:00 CET);

23 июня — Швеция — Польша (18:00 CET);

2 июля — четвертьфинал Поб41 — Поб42 (18:00 CET).

Напомним, среднеевропейское время отстает от московского на два часа.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

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