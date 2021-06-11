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Как в Петербурге пройдет чемпионат Европы по футболу Евро-2020

  /   Обновлено: 11 июня 2021 09:50
Спорт
Как в Петербурге пройдет чемпионат Европы по футболу Евро-2020
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Старт игр Чемпионата Европы по футболу Евро-2020 состоится уже в эту субботу, 12 июня. На стадионе «Газпром-Арена» пройдет первый матч сборной России с Бельгией. А накануне, в пятницу, 11 июня, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет пресс-конференция, в ходе которой эксперты Центра подготовки городских волонтеров Чемпионата Европы по футболу Евро-2020 расскажут о готовности Петербурга к чемпионату.

В студии пресс-центра на вопросы ответит Дмитрий Антонов, заместитель руководителя Центра подготовки городских волонтеров Чемпионата Европы по футболу Евро-2020 города-организатора Санкт-Петербурга, а также другие специалисты.

Пресс-конференция состоится 11 июня в 14:00.

В Петербурге пройдут семь матчей чемпионата:

  • 12 июня — Бельгия — Россия (21:00 CET);
  • 14 июня — Польша — Словакия (18:00 CET);
  • 16 июня — Финляндия — Россия (15:00 CET);
  • 18 июня — Швеция — Словакия (15:00 CET);
  • 21 июня — Финляндия — Бельгия (21:00 CET);
  • 23 июня — Швеция — Польша (18:00 CET);
  • 2 июля — четвертьфинал Поб41 — Поб42 (18:00 CET).

Напомним, среднеевропейское время отстает от московского на два часа.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55.

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Все новости / Спорт / Как в Петербурге пройдет чемпионат Европы по футболу Евро-2020
петербург уефа чемпионат европы по футболу евро-2020 медиагруппа патриот
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