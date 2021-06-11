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В Туве объявили траур по депутату Госдумы Ларисе Шойгу

Политика
В Туве объявили траур по депутату Госдумы Ларисе Шойгу
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Кызыл, 11 июня. Траур по депутату Госдумы РФ Ларисе Шойгу объявлен в Республике Тува, уроженкой которой она являлась.

Указ о трауре подписал врио главы Тувы Владислав Ховалыг.

«В связи с кончиной депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Ларисы Кужугетовны Шойгу объявить 11 июня 2021 года днем траура в Республике Тыва», — говорится в указе.

В связи с трауром на зданиях будут приспущены государственные флаги, а учреждениям культуры и телекомпаниям поручено отменить развлекательные программы.

Лариса Шойгу скончалась в возрасте 68 лет, она является старшей сестрой главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. У депутата остался сын Александр Фламенбаум и двое внуков. Причиной смерти Шойгу стал инсульт, вызванный коронавирусом.

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Все новости / Политика / В Туве объявили траур по депутату Госдумы Ларисе Шойгу
россия тува лариса шойгу
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