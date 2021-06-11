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СМИ: ВКС РФ пополнятся двумя серийными истребителями Су-57 в 2021 году

Армия
СМИ: ВКС РФ пополнятся двумя серийными истребителями Су-57 в 2021 году
wikipedia.org  /  Vladislav06112019 / CC4

Москва, 11 июня. Воздушно-космические силы России получат два новых военных самолета пятого поколения Су-57 до конца 2021 года.

Первый Су-57 уже был поставлен в ВКС РФ в конце 2020 года. Однако в течение 2021 года в войска поступят еще два истребителя после испытаний в Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) в Ахтубинске, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в авиастроительной отрасли.

При этом первый Су-57 все еще находится в ГЛИЦ на территории Южного военного округа и пока что не передан в строевую часть. Отмечается, что в общей сложности самолетами пятого поколения будут вооружены три авиационных полка.

Ранее сообщалось, что аналитики американского издания NI заявили, что переговоры по продаже российских Су-57 могут осложниться. Это произойдет, если Москва раскроет детали относительно потенциального покупателя военных самолетов.

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вкс рф истребители су-57
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