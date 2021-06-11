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Анонимы «заминировали» детские сады и школы в Новосибирске

Происшествия
Анонимы «заминировали» детские сады и школы в Новосибирске
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Новосибирск, 11 июня. Сразу несколько сообщений о «минировании» поступило в школы и детсады. Эксперты обследуют здания на предмет взрывных устройств, передает пресс-служба регионального правительства.

Правоохранительные органы в Новосибирской области в настоящий момент устанавливают личности злоумышленников и выясняют их мотивы. Другой информации по инциденту пока не приводится.

Торговый центр «Акварель» на юге Волгограда также эвакуировали из-за угрозы «взрыва». На место прибыли сотрудники полиции, бригада скорой и кинологи с собаками.

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новосибирск минирование школы детские сады
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