«Красная стрела» совершила юбилейный рейс из Петербурга в Москву

Санкт-Петербург, 11 июня. Главный поезд России «Красная стрела» празднует свой 90-й день рождения. Он отправился в юбилейный рейс из Петербурга в Москву 10 июня.

Торжественный старт состоялся в 23:55. Пассажиров и зрителей мероприятия встретила праздничная программа, посвященная первому российскому поезду. Состав приехал на Ленинградский вокзал Москвы 11 июня в 7:55. Рейс прибыл точно по расписанию, передает пресс-служба ОЖД.

«Красная стрела» является историческим поездом России. В свое время он перевозил важных государственных и исторических деятелей. Перед торжественным мероприятием он находился в депо, где его мыли и украшали по случаю юбилея.