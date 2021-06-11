Россияне назвали уровень зарплат, необходимый для финансовой независимости

Москва, 11 июня. Большая часть россиян считает, что для обеспечения полной финансовой независимости им необходима зарплата в 74,9 тысячи рублей. Москвичи указывают зарплату в 104 тысячи рублей.

Согласно результатам исследования СК «Сбербанк страхование жизни», 63% опрошенных уже считают себя финансово независимыми. Среди них 64% мужчин и 61% женщин.

Большинство опрошенных финансовой независимостью считают возможность человека полностью себя обеспечить Другими признаками такой независимости россияне называют собственное жилье, возможность путешествовать и помогать близким, а также получать доходы от инвестиций.

Ранее сообщалось, что реальные зарплаты россиян в первом квартале 2021 года выросли на 1,6%. В первом месяце весны зарплаты россиян в реальном выражении увеличились на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В феврале рост составил 2%, а в январе — 0,1%.