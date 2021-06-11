Космический корабль «Прогресс» доставит провизию на МКС

Москва, 11 июня. Астронавт из США Марк Ванде Хай и японский космонавт Акихико Хосидэ получат съестные российские деликатесы, которые в ближайшее время доставит ракета-носитель «Прогресс МС-17».

Старт космического грузовика с провиантом на борту запланирован в ночь на 30 июня. Об этом сообщил ТАСС завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев.

Для астронавтов и США и Японии доставят мясное ассорти деликатесное, говядину под майонезом, гуляш, мясо в желе, омлет с куриным мясом, мясо куриное с мускатным орехом, а также мясо куриное с черносливом. Отечественным космонавтам, согласно их пожеланиям, отправят соусы лечо, хрен столовый, горчицу, свежие фрукты, а также конфеты «Белочка», «Мишка косолапый» и сухофрукты.

Ранее директор NASA Билл Нельсон провел первые телефонные переговоры с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. По итогам разговора Нельсон заявил, что очень ценит сотрудничество с Россией в космосе.